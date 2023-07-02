مراسل العالم يكشف ما يحدث في فرنسا.. شاهد الفيديو

وقال مراسلنا في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان مستوى تعاطف الفرنسيين مع مقتل الشاب المسلم قد ارتفع خاصة مع الجاليات العربية والمسلمة، رغم ان المؤشرات تقول ان اكثر من 30 بالمئة من الفرنسيين هم عنصريون ولهم مخاوف من المهاجرين خاصة من ذوي الديانات الاسلامية ومن الجذور الافريقية، ولكن ما حصل ان مشاركتهم في الاحتجاجات كانت انسانية.

واوضح، ان انعكاسات حادثة اغتيال الشاب تأتي كتكملة لاحتجاجات كانت قد اندلعت منذ 2018 مرحلة احتجاج السترات الصفراء، وتواصلت مع احتجاجات ملف التقاعد، وصولاً الى حادثة مقتل الشاب من اصول جزائرية، مشيراً الى ان النقابات دعت الى توحيد صفوفها، حتى ان السترات الصفراء اعلنت انها ستعود الى التظاهر.

كما اضاف ان المعارضة الفرنسية تسعى ركوب موجة الاحتجاجات لضرب الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون في العمق في القريب العاجل.

وحول تهديدات ماكرون بالحزم من اجل وقف الاحتجاجات، اكد مراسلنا ان ماكرون ووزير داخليته يتصوران ان انزال تعزيزات امنية كبيرة الى الشارع، بانهما يمكنهما احتواء الاحتجاجات الدامية، لكنهما يصطدمان بمواطني الدرجة الثانية الذين تم تهميشهم على مدى سنوات، مشيراً الى ان ماكرون وحكومته يكتويان اليوم جراء هذا التهميش.

هذا ومازالت الاحتجاجات مستمرة في المدن الفرنسية لليلة الخامسة على التوالي على خلفية قتل شرطي لفتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاما.



وقد اعتقلت السلطات 719 فرنسيا غالبيتهم في العاصمة باريس وضاحيتها ومدينتي ليون ومارسيليا جنوب ووسط البلاد، وذلك خلال احتجاجات ليل السبت الاحد بحسب ما افادت به وزارة الداخلية الفرنسية.

وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاضطرابات الى عدة الاف.. وشهدت ضواحي باريس والعديد من المدن صدامات عنيفة مع الشرطة واعمال نهب رغم فرض حظر تجوال ليلي في نحو عشرين مدينة. ودفعت الاضطرابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تأجيل زيارة رسمية كانت مقررة إلى ألمانيا.

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