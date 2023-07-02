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مستوطنون يعطون ظهورهم لنتنياهو ردا على تحذيره الجنود الذين هددوا بالعصيان

الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من انه سيتعامل مع الجنود الاسرائيليين الذين هددوا بعدم الالتحاق بالعمليات العسكرية، لو تمت المصادقة على خطة تعديل النظام القضائي في الكنيست.

العالم - الاحتلال

وخلال كلمة له بحفل تخريج دورة الطيارين بقاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع جنوبي كيان الاحتلال الإسرائيلي، حذر بنيامين نتنياهو بنبرة تهديد من أنه سيتعامل مع الجنود المتمردين الذين أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش إذا قام مجلس الوزراء باقرار خطة تعديل النظام القضائي.

حيث قال "ليس هناك ولن يكون هناك مجال لرفض (الخدمة) سواء من هذا الجانب او من آي جانب اخر"

في الوقت نفسه ، احتج بعض أفراد العائلة والضباط المتخرجين الحاضرين في هذا الحفل على هذا القرار ووقفوا واعطوا ظهورهم لرئيس وزراء الاحتلال خلال خطابه لإظهار معارضتهم لدفع الإصلاحات القضائية.

يذكر انه قال العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، إنهم سيرفضون التقدم لأداء الخدمة إذا مضت حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدما في خطة تعديل النظام القضائي.

ويأتي تهديد جنود الصهاينة بعدما صرح نتنياهو، بأن حكومته ستمضي في التعديل، بعد تعثر المحادثات مع المعارضة للتوصلِ إلى حلٍ وسط.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من مئة من قدامى المحاربين في سلاح الجو وقعوا رسالة قالوا فيها إنه إذا تم تمرير القانون في الكنيست، أو أي قانون آخر مقترح في إطار التعديلات، فلن يتقدم جنود الاحتياط للخدمة.

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