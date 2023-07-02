أمير عبداللهيان: لن نرسل سفيرنا إلى السويد حاليا

العالم - ايران

وأشار وزير الخارجية في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في تويتر اليوم الاحد الى هذا القرار، مؤكدا أنه التقى أمس السفير المقترح في السويد وتحدث معه بالتفصيل، فيما رفع الأخير له تقريرا عن البلد الذي سيمارس مهامه فيه.

وشدد "عبداللهيان" في هذه التغريدة على أنه ورغم انتهاء المراحل الادارية لإيفاد السفير الايراني الى السويد، بيد انه تم تجميد قرار ارساله لهذا البلد بسبب الاساءة الى القرآن الكريم.

وكان من المقرر أن يتوجه السفير الايراني الجديد لدى السويد «حجت‌ الله فغاني» الى مقر عمله في وقت لاحق، الا ان انتهاك حرمة القرآن الكريم في هذا البلد أدى الى عدم ايفاده في الوقت الحاضر.

وكان قد اعلن مصدر مطلع في وزارة الخارجية في تصريح لمراسل وكالة فارس في وقت سابق اليوم أنه بالرغم من استكمال الإجراءات الإدارية لإيفاد السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السويد، الا انه بسبب الاساءة الى القرآن الكريم في هذا البلد، فان وزارة الخارجية لا تخطط حاليا لإيفاد السفير الجديد.

وكانت وزارة الخارجية في ايران الاسلامية قد استدعت في وقت سابق القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران في غياب سفير السويد عقب الإساءة إلى القرآن الكريم في هذا البلد، وابلغته احتجاج طهران الشديد على هذا الفعل الشنيع.

الجدير بالذكر أن الحكومة السويدية سمحت لسويدي عراقي الاصل اسمه «سلوان مومیکا» (۳۷ عاما) بذريعة حرية البيان بحرق القرآن الكريم في أيام عيد الاضحى خارج المسجد الكبير في العاصمة السويدية استكهولم الاربعاء الماضي.

وقد لقي هذا العمل المشين احتجاج الكثير من الدول الاسلامية على الاساءة لهذا الكتاب السماوي الذي يعود لأكثر من ملياري مسلم في اصقاع الارض، حيث بادرت هذه الدول الى استدعاء سفراء السويد لديها وتم تنظيم مسيرات احتجاجية أمام مباني السفارات السويدية في تلك الدول بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية.