المرجع مكارم شيرازي: على كل الأديان والمؤسسات الدولية إدانة الإساءة للقرآن الكريم

العالم - ايران

وبدأ سماحته بيانه بالآية الشريفة:

بسم الله الرحمن الرحيم

«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا» وأكد تكرار اساءة مشينة لمقدسات المسلمين من خلال حرق القرآن الكريم في احدى الدول الاوروبية، التي تمت في اطار ما أطلقته هذه الدول في الماضي بذريعة حرية التعبير، مشيرا الى منح الحكومة السويدية اذنا رسميا لهذه الاساءة في منطقة يقطنها المسلمون.

وشدد المرجع الديني على أن مثل هذه المسرحية المخزية انما تظهر مدى ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية في الدفاع عن الحرية واحترام المقدسات لأبناء البشر وكذبها في مزاعمها برعاية حقوق المسلمين.

واعتبر آية الله مكارم شيرازي هذا العمل بأنه يفضح مزاعم هؤلاء الذين ما انفكوا يتشدقون بإحترام حقوق المسلمين حيث أنه تم اهدار حقوق نحو ملياري مسلم على يد حفنة تحظى بدعم حكومي دون أن تنبس هذه الدول ببنت شفة.

وجاء في البيان أيضا: ان مثل هذه الاعمال السخيفة المقززة لن تلحق أي ضرر بالساحة المقدسة للقرآن الكريم والدين الاسلامي النوراني فحسب، بل أنها ستزيد من حب وتكريم المسلمين لهذا الكتاب السماوي أيضا.

وأكد أن مثل هذه الاعمال ستؤدي الى المزيد من تعزيز اتحاد المسلمين أمام أعدائهم ويزيد من انسجامهم أكثر من أي وقت مضى، وتزداد قلوب المسلمين التواقة للحقيقة ايمانا بالدين الاسلامي العظيم.

ورأى هذا المرجع الديني أن لجوء الأعداء الى مثل هذه الاساليب انما تظهر قلقهم من النمو المتزايد للدين الاسلامي الحنيف واتساع نطاقه بين المجتمعات الانسانية.