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عدوان جوي اسرائيلي و رد سوري بصاروخ اس 200

الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

شن طيران الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جوياً على محيط مدينة حمص وسط سوريا اقتصرت خسائره على الماديات.

العالم - سوريا

مرة جديدة تشن طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارات على سوريا مستهدفة مواقع في ريف حمص وسط البلاد في عدوان هو التاسع عشر من نوعه منذ بداية العام.

مصدر عسكري سوري قال ان العدوان الجوي نفذ عند الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر الاحد من اتجاه شمال شرقي العاصمة اللبنانية بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص واضاف ان وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان واسقطت عدد منها بريف حمص الشمالي فيما اكد ان الخسائر اقتصرت على الماديات.

عدوان تبعه اطلاق صاروخ سوري باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مسببا حالة رعب وقلق لدى كيان الاحتلال.

جيش الاحتلال افاد برصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الكيان، لافتًأ إلى أن الصاروخ انفجر في الجو زعم عدم وجود أية تعليمات للجبهة الداخلية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي اعلن ان طائرات إسرائيلية استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أطلق منها الصاروخ مضيفا أن الطائرات هاجمت أيضا أهدافا أخرى في المنطقة المحيطة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة انفجار الصاروخ السوري في سماء فلسطين المحتلة ولبقايا صاروخ دفاع جوي من طراز اس مئتين أطلقه الجيش السوري وسقط جزء منه بمحيط قاعدة بلماخيم العسكرية في مدينة رهط بفلسطين المحتلة في حين عثر على الجزء الآخر في منطقة النقب جنوب الاراضي المحتلة.

وكثف كيان الاحتلال في الأشهر الأخيرة عداونه على سوريا، احدثه يعود إلى منتصف الشهر الماضي اذ استهدف انذاك مواقع في محيط العاصمة دمشق ما اسفر عن اصابة جندي سوري.

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