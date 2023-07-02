مطالبات حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا بإلغاء قانون "كازينوف"

العالم - اوروبا

وقالت رابطة حقوق الإنسان في بيان: "يجب أن نتحرك.. تكرر رابطة حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء القانون الذي يتيح إطلاق النار على السائقين".

وتابعت الرابطة، "أن نكون ساخطين لم يعد كافيا، يجب أن نتصرف.. استأنفت رابطة حقوق الإنسان، صباح الأحد، طلبها بإلغاء المادة (L.435-1) من قانون الأمن الداخلي الذي تقرر في عام 2017، الذي يسمح للشرطة بإطلاق النار أثناء رفض الامتثال، إذا كانت حالة دفاع عن النفس".

كما دعت العديد من الشخصيات السياسية إلى إلغاء هذا القانون المعروف باسم "قانون كازينوف"، أبرزهم ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية في البرلمان (LFI).

وتشهد فرنسا على مدى 5 أيام متتالية احتجاجات ضخمة إثر مقتل شاب 17 عاما ذو أصول جزائرية برصاص الشرطة.