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الرئيس الأسد يستقبل وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا

الرئيس الأسد يستقبل وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا، ضمّ أساقفة الكنائس الأرمنية الكاثوليكية، والأرمنية الأرثوذكسية، والقبطية الأرثوذكسية.

العالم- سورية

وبحث الرئيس الأسد مع أعضاء الوفد الدور الذي تقوم به الكنائس الشرقية على المستوى القيمي والأخلاقي في أستراليا وغيرها من دول العالم تجاه قضية سورية وما تواجهه من حرب سياسية واقتصادية، ودور رؤساء الكنائس تجاه الجالية السورية وبقية الجاليات العربية المقيمة في أستراليا على مستوى تعزيز قيم الأسرة والهوية والانتماء للوطن، والعمل لأجله في دول الاغتراب.

من جهتهم أكد الأساقفة على استمرارهم في العمل من أجل كسر العقوبات المفروضة على السوريين والتخفيف من آثار الحرب وما خلفته على البنى المادية والاجتماعية في سورية، وأشاروا إلى أن وجودهم في سورية اليوم استمرار لدورهم وواجبهم تجاهها، وجزء من ارتباطهم بأهلها وشعبها الذي يستطيع أن ينهض بالاعتماد على نفسه مهما كانت التحديات كبيرة.

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