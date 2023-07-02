مرتزقة أمريكيون: إنها أسوأ بکثیر من الحرب في العراق وأفغانستان

العالم - الأميركيتان

وبحسب العسكري ديفيد برامليت، الذي يحمل لقب "بام"، فإن "الصراع الأوكراني أسوأ بكثير من الحرب في العراق وأفغانستان اللتين شارك فيهما هو الآخر".

أسوأ يوم في أفغانستان والعراق يعتبر يوما هادئا في أوكرانيا.

واعترف المرتزقة بأنه "فوجئ بمستوى التدريب المنخفض لمعظم العسكريين الأوكرانيين".

وشارك أوفن بيكر، وهو أحد أفراد مشاة البحرية، الذي انضم قبل عدة سنوات إلى ما يسمى بالفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية، انطباعاته عما كان يحدث في الجبهة.

وأضاف أوفن بيكر أنه "نظرا لتجربته في أوكرانيا، فقد ثاني أصدقاءه عن الانضمام إلى المرتزقة، الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

من جانب آخر..بعث أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الأحد، برسالة عاجلة لـ الشعب قال فيها:"إن سكان أوكرانيا يجب أن يغادروا البلاد في الصيف".

وقال سوسكين: "لن يحدث شيء جيد… الآن الصيف قادم، تأقلموا. الصيف سوف يسير بسرعة، الخريف سيكون فظيعا".

وأضاف أن "الجيش الأوكراني لن ينجح في شن هجوم مضاد، لأنه ليس لديهم ما يهاجمون به، لا توجد طائرات ولا صواريخ ولا شحنات عنقودية أو حتى طائرات هجومية بدون طيار".

وأوضح سوسكين: "يحتاج زيلينسكي إلى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار مع روسيا، وإبرام هدنة والبدء في التحضير لأوكرانيا لانتخابات رئاسية جديدة".