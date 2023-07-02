رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الروسي زيارته المرتقبة إلى موسكو

العالم- العراق

وخلال اللقاء، جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش الجانبان دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

من جانبه، أكد السوداني "حرص العراق ودعمه كل التسويات السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع أشكالها".

وفي شباط/فبراير الفائت، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع إلى بغداد في زيارة رسميَّة، وأكد خلالها "استمرار دعم روسيا للعراق".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بحث مع السوداني خلال اتصال هاتفي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.