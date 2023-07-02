سجال تايلاندي سريلانكي حول مصير الفيل راجا

سجال دبلوماسي بين سريلانكا وتايلاند، أثاره فيل تايلاندي علی خلفية مزاعم بسوء المعاملة.

قدم الفيل راجا البالغ من العمر 29 عاماً من موطنه الاصلي تايلاند الی سريلانكا عام 2001 لكن بعد مضي 11 عاماً طالب البلد الأم بعودته إثر تعرضه لسوء المعاملة في معبد بوذي في جنوب سريلانكا حيث كان يعيش بالرغم من ان الفيلة تعتبر مقدسة ومحمية بموجب القانون في هذا البلد الاسيوي.

وأخيراً وبعد سجال دبلوماسي بين البلدين ومعارضة مجموعات قومية وجمعيات حماية حقوق الحيوان في سريلانكا وافقت السلطات علی عودته واقلعت الطائرة التي تضم الفيل البالغ وزنه 4 أطنان برفقة 4 معالجين تايلانديين من مطار العاصمة السريلانكية كولومبو، متهجة الی مدينة شيانغ ماي الواقعة غرب تايلاند، فيما بلغت تكلفة اعادته 700 ألف دولار حسب السلطات التايلاندية.

وكان الفيل يعيش معاناة شديدة وكان جسمه مغطی بالدمل عندما وضعت الحكومة السريلانكية يدها عليه وسحبت من المعبد الحق في رعايته في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن قد طابت معظم جروح الفيل الذي امضی فترة نقاهته في حديقة حيوانات بالقرب من كولومبو، فيما لايزال مخلبه المصاب يتطلب علاجاً مائياً مكثفاً جداً.

ودفع الاهمال وسوء المعاملة الذي تعرض لهما الفيل راجا، رئيس الوزراء السريلانكي الی تقديم الاعتذار لملك تايلاند وبدأت المطالبات بإعادة الفيل راجا الی موطنه الاصلي بعد زيارة قام بها السفير التايلاندي في كولومبو للمعبد البوذي حيث يعيش الفيل، واطلاعه علی وضعه الصحي الحرج حسبما قال وزير الحياة البرية في تايلاند. ونتيجة لذلك قررت الحكومة التايلاندية التحقق من سلامة الفيلة التي ارسلتها الی خارج البلاد عبر بعثاتها الدبلوماسية.