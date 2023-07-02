عملية مشتركة لحركتي الجهاد وفتح تسقط طائرة اسرائيلية

العالم - مراسلون

الفجر بتوقيت المقاومة في مخيم جنين سجل بأياد مشتركة بين مقاومي حركة الجهاد الإسلامي وفتح، إذ تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية كانت تحاول التقاط معلومات استخباراتية قد تعجل في إنهاء المقاومة.

وقال الباحث السياسي محمد جرادات لقناة العالم:"هنا في جنين برزت حرکة الجهاد الاسلامي بشکل رئيس وهو امتداد لبروزها السابق في ملحمة جنين عام 2002 ومن خلال رمزية الشهيد محمود طوالبي کقائد ومؤسس في هذه الحرکة".

مسؤولية تشكيل الكتائب المسلحة تحملتها حركة الجهاد الإسلامي بحسب تصريح للأمين العام للحركة زياد النخالة وأكدها المقاومون في مخيم جنين.

وقال متحدث باسم كتيبة جنين لقناة العالم:"الحمد لله انا اری ابن فتح او ابن حماس کأخ لي قبل أن يکون ابن لفصيل ما؛ وليس لدينا عنصرية والحمد لله هذا هو الذي انجح مخيم جنين".

هذا الإنجاز يضاف إلى عمليات نوعية نفذها المقاومون في مخيم جنين أرقت منظومة الاحتلال الذي فوجئ بشراسة وتطور نوع المقاومة داخل بقعة لا تتجاوز كيلومتراً مربعاً توحد داخله شبان من كل الأعمار والفئات على خطى معركة مخيم جنين عام ٢٠٠٢.

وقال الناطق باسم حرکة فتح اقليم جنين، عبدالرحمن ابوالرب لقناة العالم:"العمل المسلح في مخيم جنين وفي محافظة جنين ومدينة جنين هو عمل وحدوي، جميع الفصائل تعمل، من سرايا القدس ومن کتائب الاقصی ومن القسام ومن الشعبية ومن باقي الفصائل الاخری وحتی أيضاً الذئاب المنفردة، کل ذلک جاء توحيداً للساحات، کما جاء علی لسان الاخ زياد نخالة وبقية الفصائل الاخری".

مشاركة جميع الفصائل في التصدي لجيش الاحتلال كان له الدور البارز في فرض معادلة توحيد الكتائب داخل مخيم جنين وفي كل مدن الضفة الغربية.

في كل مرة يزول فيها بريق العمل المقاوم في الضفة الغربية وبعد كل جيل نفقده في مخيم جنين بالاستشهاد أو بالأسر، يخرج من بين أفواه بنادق الاحتلال شبان لم يألفوا شؤون سياسة او عسكرية وإنما تألفوا على حب هذه الأرض حتى ارتوائها.