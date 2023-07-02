وفد الخبراء الإيرانيين يصل إلى باكو لحضور اجتماع حركة عدم الانحياز

العالم - إيران

وسیبدأ الاجتماع اعماله غدا الاثنین ويستمر يومين؛ على أن يليه اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، يومي الأربعاء والخميس المقبلين باستضافة العاصمة الآذربيجانية باكو.

یذکر أن حركة عدم الانحياز، هي منظمة دولية تضم 120 عضوا من الدول النامية، تأسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.