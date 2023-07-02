تجدد الإشتباكات في السودان وارتفاع حالات العنف الجنسي

العالم - السودان

عمليات قصف واشتباكات جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع تشهدها الخرطوم، وشهدت ضاحية أم درمان شمال غرب العاصمة وقوع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة كما حلّقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها.

وقال شهود أنهم رأوا أعداداً من عربات قوات الدعم السريع تتجه نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات، جنوب العاصمة السودانية.

يأتي ذلك بعد شن قوات الدعم هجوماً على قيادة السلاح نفسه، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي.

ويشهد السودان منذ أشهر معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، النزاع الذي أدى الى مقتل نحو الفين وثماني مئة شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين.

فأكثر من ستة مئة ألف سوداني نزحوا إلى الدول المجاورة، الآلاف فروا من إقليم دارفور الذي يشهد أسوأ أعمال عنف ترافقت مع انتهاكات انسانية وجنسية، وجرائم قتل على أساس عرقي، وعمليات نهب واسعة النطاق.

وأفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية عن تسجيل حالات جديدة من العنف الجنسي ضد النساء حيث بلغ إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم اثنتين وأربعين حالة بينما سجلت الجنينة واحدة وعشرين حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع، معظم البلاغات قيدت ضد عناصر ينتسبون الى قوات الدعم السريع.

وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، كان السودان يعد من أكثر دول العالم فقرا. ويحتاج خمسة وعشرون مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم، باتت تستقبل أعداداً متزايدة من النازحين معظمهم من النساء والأطفال، مشددة علی أن الوضع جرح في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال وتكرر المنظمات الإنسانية التشديد على أهمية تخصيص ممرات آمنة لعبور المساعدات.