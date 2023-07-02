وثائقي "قمر دمشق" عن نزار قباني يفتتح مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

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ويتناول الفيلم الوثائقي سيرة الشاعر العربي نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، وجرى تصويره في بيت نزار قباني الذي وُلد فيه بدمشق. واستضاف الفيلم عدداً من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الإبداعية التي حقّقها نزار قباني خلال مسيرته.

وقال منتج الفيلم ياسر الغانم، في بيان إعلامي لإدارة المهرجان مساء الأحد، إن "نزار قباني شاعر عربي معروف في كل الوطن العربي، وكان عروبياً بامتياز، ولا يجب أن تمر الذكرى المئوية له دون الاحتفال بها"، وإنهم يفتخرون بأنهم صنعوا فيلماً تكريمياً عن شاعر سوري كبير مثل نزار قباني، لافتاً إلى أنهم سوف يقدمونه للجمهور السوري والعربي بأفضل صورة.

وتابع: "نتشرف بأن يكون الاحتفاء بنزار قباني عربياً، من خلال وجوده في العديد من المهرجانات السينمائية العربية، وسيكون أولها مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ".

الفيلم سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، وإشراف عام ياسر الغانم، وموسيقى عدنان فتح الله، وغناء غادة عمر.

والمهرجان من تنظيم مؤسسة إبداع للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتضم اللجنة العليا للمهرجان كلا من الفنانة ليلي علوي والفنانة هند صبري والسينارست المصري مدحت العدل والمنتج الكويتي يوسف العميري، والمهندس أسامة الشيخ، والمخرج خيري بشارة، والسيناريست بشير الديك، والكاتب محمد سلماوي.

أما إدارة المهرجان فتضم كلاً من الناقد أيمن الحكيم والأستاذة في المعهد العالي للسينما ثناء هاشم.