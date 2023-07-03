جنين أرض المقاومة الباسلة.. في ذكرى إسقاط الطائرة الإيرانية جريمة أميركية مع سبق الإصرار

العالم - بانوراما

وعلى الرغم من توافق اليمين واليسار في كيان الاحتلال على العدوان على مخيم جنين، الا ان المراقبين الاسرائيليين ابدوا تخوفهم من تدحرج الامور وتطورها الى معركة شاملة في عدة جبهات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انتهاك صارخ لحقوق الانسان وقع عام 1988 حيث استهدفت طائرة ركاب ايرانية متجهة من طهران نحو دبي من قبل الفرقاطة 'فينسنس' الاميركية.

وعلى إثر هذه الجريمة استشهد جميع ركاب الطائرة الايرانية البالغ عددهم290 شخصا من ضمنهم52 امرأة وستة وستون طفلا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.