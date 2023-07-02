"غواصة تيتان"..الكشف عن تورط دولتين في انفجارها!

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تتردد بعض الأنباء بأن الانفجار الذي يشير إلى انفجار الغواصة تيتان بعد اختفائها مباشرة قد تم إخفاؤه من قبل بريطانيا وأمريكا.

وقال المسؤولون إن الإشارة "الصوتية الكبيرة" التقطت في 18 يونيو، لكنهم لم يتمكنوا من نشر المعلومات لأنها "سرية".

وقال مصدر في البحرية البريطانية "لم يتم الكشف عن اسمه لحماية هويته، إن المعلومات "بحكم التعريف" سرية ولا يمكن إفشاؤها لوسائل الإعلام، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية".

وأكدوا أيضا أنه تم تحليل الإشارة من قبل موظفين من بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفين: "أنا متأكد من أنه يمكنك تخيل ما يفترض أن تتبعه أجهزة الاستشعار هذه، ونحن نشارك هذه المعلومات مع حلفائنا كما هو مطلوب، بينما يبدو أن الأنظمة المصنفة قد تكون سمعت ضوضاء توضح تفاصيل انفجار داخلي، كما هو الحال مع جميع عمليات البحث، لذا أنتظر متفائلًا حتى تتمكن من التصريح بعكس ذلك بشكل قاطع ".

وتوفي خمسة أشخاص في انفجار داخلي للسفينة بالقرب من حطام تيتانيك في 18 يونيو.

وأكدت شركة OceanGate Explorations ، التي كانت تدير الغواصة المنكوبة ، الوفيات بعد وقت قصير من كشف خفر السواحلالأمريكي عن العثور على حطام.

وقال بيان صادر عن OceanGate: "نعتقد الآن أن رئيسنا التنفيذي ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغوبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف.

واضاف البيان"كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة ، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".