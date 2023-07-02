الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الصهيوني يصدر بيانا عن الأهداف الفلسطينية المستهدفة في مخيم جنين

الجيش الصهيوني يصدر بيانا عن الأهداف الفلسطينية المستهدفة في مخيم جنين
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصدر الجيش الصهيوني، فجر الاثنين، بيانا عن الأهداف الفلسطينية التي استهدفها بعد إطلاقه عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت حتى الآن لاستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل.

العالم-الاحتلال

وجاء في البيان: "في نشاط مشترك للجيش الاسرائيلي والشاباك تم استهداف مقر قيادة غرفة عمليات موحدة في مخيم جنين".

وتابع: "في إطار الجهود لاحباط الخلايا المسلحة، وبهدف إزالة تهديد في منطقة الضفة الغربية، قامت قوات الأمن بالإغارة على مقر قيادة يشكل غرفة العمليات الموحدة للفصائل في مخيم جنين وعناصر ما يسمى كتيبة جنين".

وجاء فيه أيضا: "لقد شكل المقر أيضا غرفة استطلاع ومكانا لاجتماع مسلحين، قبل وبعد عمليات مسلحة، وكمنطقة تسليح بقطع أسلحة وعبوات ناسفة وكمركز اتصالات وتواصل النشطاء. كما استخدم المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصهيوني بدء تنفيذ عملية عسكرية في جنين أطلق عليها اسم "المنزل والحديقة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش "الإسرائيلي" بدأ عملية واسعة في جنين يشارك فيها سلاح الجو بسلسلة غارات، مضيفة أن العملية الحالية تجري وفق معلومات استخباراتية.

روابط ذات صلة

غارة صهيونية على حمص السورية وصاروخ سوري ينفجر في سماء فلسطين المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف جوي صهيوني على مخيم جنين

الجيش الصهيوني يصدر بيانا عن الأهداف الفلسطينية المستهدفة في مخيم جنين

السعودية تستدعي سفيرة السويد بالرياض

تحطم مقاتلة "سو-30" تابعة لسلاح الجو الفنزويلي ومصرع قائدها

روسيا: 6 مقاتلات "إسرائيلية" نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا

بيلاروس: مستعدون لتأدية دور في تسوية النزاع الأوكراني