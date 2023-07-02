الجيش الصهيوني يصدر بيانا عن الأهداف الفلسطينية المستهدفة في مخيم جنين

العالم-الاحتلال

وجاء في البيان: "في نشاط مشترك للجيش الاسرائيلي والشاباك تم استهداف مقر قيادة غرفة عمليات موحدة في مخيم جنين".

وتابع: "في إطار الجهود لاحباط الخلايا المسلحة، وبهدف إزالة تهديد في منطقة الضفة الغربية، قامت قوات الأمن بالإغارة على مقر قيادة يشكل غرفة العمليات الموحدة للفصائل في مخيم جنين وعناصر ما يسمى كتيبة جنين".

وجاء فيه أيضا: "لقد شكل المقر أيضا غرفة استطلاع ومكانا لاجتماع مسلحين، قبل وبعد عمليات مسلحة، وكمنطقة تسليح بقطع أسلحة وعبوات ناسفة وكمركز اتصالات وتواصل النشطاء. كما استخدم المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصهيوني بدء تنفيذ عملية عسكرية في جنين أطلق عليها اسم "المنزل والحديقة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش "الإسرائيلي" بدأ عملية واسعة في جنين يشارك فيها سلاح الجو بسلسلة غارات، مضيفة أن العملية الحالية تجري وفق معلومات استخباراتية.