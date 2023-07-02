استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف جوي صهيوني على مخيم جنين

العالم-الاحتلال

وشنت الطائرات الهصيونية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية على مخيم جنين.

واستهدفت الغارات شقة سكنية في مخيم جنين بصاروخين.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نقصف بنية تحتية للإرهاب في مخيم جنين".

وأضاف أن "قوات الأمن تعمل بجهد واسع لإحباط الإرهاب في محيط مدينة جنين ومخيمها".

وبالتزامن مع القصف الجوي في المخيم، اقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الصهيونية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الصهيونية التي طالت عدة مواقع في مخيم جنين خلفت إصابات متفاوتة.