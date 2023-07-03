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3 شهداء في عدوان بري وجوي على جنين والمقاومة تتصدى

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

استشهد 3 شبان وأصيب 25 آخرون، بينهم 7 إصابات خطرة، في عدوان بري وجوي واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة المحتلة منذ ساعات منتصف الليلة الماضية، مدعوما من طائرات الاستطلاع وطائرات الأباتشي.

العالم -فلسطين المحتلة

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ومواقع في مخيم جنين، فيما اقتحمت أكثر من 100 آلية عسكرية ما بين ناقلات جند وجيبات عسكرية وجرافات، المدينة من مختلف محاورها، وطوقت كل الشوارع المحيطة بالمخيم واعتلى القناصة أسطح العمارات العالية المشرفة على المخيم.

وتصدى مقاومون بأسلحتهم الرشاشة والقنابل المحلية لقوات الاحتلال وجرت اشتباكات ضارية بين الطرفين، وأشعل الشبان عدداً كبيراً من الإطارات المطاطية في شوارع المخيم للتعمية على عيون طائرات الاستطلاع والقناصة من استهداف المقاومين.

وانقطع التيار الكهربائي عن أغلب أحياء مخيم جنين وسط نداءات أطلقتها المساجد في جنين تطالب المواطنين بالدفاع عن المخيم والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

* فيديو: لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لقوات الاحتلال على مدخل مخيم جنين

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* فيديو:جانب من الدمار الذي أحدثته جرافات الاحتلال في مخيم جنين

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