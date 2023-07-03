مشروع خط الغاز العربي عبر سوريا.. ما الجديد؟ ولماذا توقف الحديث عنه؟

العالم - سوريا

ويقول “هوكشتاين”، في حديث لصحيفة “النهار” اللبنانية: “إن الولايات المتحدة تحاول مساعدة لبنان في هذا المسار، وأن تتأكد من أن يتم بشكل لا يخترق العقوبات الأمريكية”.

ويشير أيضًا إلى أن شراء لبنان للغاز المصري والكهرباء الأردنية “يتطلب مفاوضات معقدة لأنه يقوم على مفاوضات مع مصر ومفاوضات منفصلة أخرى مع الأردن ومفاوضات بالغة التعقيد مع سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية، فلا يمكن أن تعطى مدفوعات إلى سوريا”.

وعلى الصعيد الفني، لفت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن “هناك دعما من المنظمات الطولية للتأكد من أن تكون الأنابيب والبنية التحتية لمرور هذا الغاز في شكل عملي والجزء اللبناني منها كان مضروباً وتم إصلاحه وكان جاهزاً للعمل واستقبال الغاز فوراً”.

وقال إنه لتحقيق هذا الأمر يجب أن تتوفر بعض شروط أهمها أنه “على لبنان أن ينفذ التزامه بالإصلاح، فعندما ينفذ لبنان الإصلاحات بإمكان البنك الدولي تقديم قرض لأن هذا الغاز ليس مجانياً”.

وأشار إلى أن لبنان في مرحلة الإفلاس ولا يمكنه الدفع، فيحتاج إلى منظمة دولية لتمويل مثل هذه العملية شرط أن يجمع رسوم هذه الكهرباء لتسديد القرض للبنك الدولي.

وأضاف أنه بعد اتخاذ هذه الخطوات من قبل الجانب اللبناني، يتم التدقيق من وزارة المالية في الولايات المتحدة في أن هذه العملية ليست خرقاً للعقوبات المفروضة على سوريا.

وكان وزير الطاقة اللبناني “وليد فيّاض”، قد أكد في أيار من العام الجاري أن “البنك الدولي لا يزال يجري مفاوضات على عدة أمور، من بينها الجدوى السياسية، ويهمنا أن يتم الأمر بأسرع وقت”، مؤكداً أن “عقود الغاز أصبحت جاهزة، وممكن توقيعها مع الأخوة في سوريا ومصر”.

وأوضح أن “البنك الدولي والإدارة الأمريكية يجب أن يؤمنا موافقتهما على التمويل”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع يجمع بين الأخوة العرب، وهو أرخص ما يمكن أن نصل إليه في الكهرباء، فهو تقريباً نصف سعر الديزل الذي نستخدمه”.

الأمر ذاته أكده سابقاً وزير الطاقة الأردني “صالح الخرابشة”، حيث قال: “ننتظر البنك الدولي استكمال عملياته التمويلية مع لبنان، وبمجرد حصولنا على الموافقة النهائية من الجانب الأمريكي، نحن على استعداد لبدء نقل الكهرباء”.

يشار إلى أن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت سابقاً عن مصادرها أن “وزارة الخزانة لم تستطيع تقديم ضمانات كافية لمصر والأردن، للمضي قدماً في تشغيل خط الغاز العربي واستثنائه من قانون قيصر، وكانت الوزارة قدمت ورقة سابقة، لكنها لم تقدم إلى الآن ضمانات كافية تلبي المطالب المصرية – الأردنية”.

يذكر أيضًا أنه سبق وعُقد اتفاق لبناني – أردني – مصري يقضي بتزويد الأردن بـ 150 ميغاواط من الكهرباء للبنان من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاواط خلال بقية اليوم، مع حصول سوريا على 8% من الطاقة المنقولة.

"وكالة أوقات الشام" عن "وكالات"