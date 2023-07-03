شاهد.. قوات الاحتلال تبدأ عمليات برية في جنين باشراف مباشر من 'نتنياهو'

العالم - فلسطين المحتلة

واوضح المراسل العسكري لقناة "ريشت كان" الاسرائيلية، ان "العملية في جنين تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي" وان "الهجوم جاء بموافقة المستوى السياسي بعد التأجيل عدة مرات".

من جهتها قالت القناة 14 الاسرائيلية اليوم الاثنين، بان قوات الاحتلال الاسرائيلي بدأت عمليات برية في جنين ضد عدد كبير من الأهداف، فيما قال المراسل العسكري لـ"يديعوت" ان "العملية الحالية تجري وفق معلومات استخباراتية وهدفها الخلايا المسلحة (المقاومة الفلسطينية)".

كما صرح المراسل العسكري لصحيفة معاريف قائلا: يعود قرار إطلاق العملية بشكل أساس إلى يوم تفجير العبوة الناسفة في آلية النمر، فيما قالت مصارد أمنية انه خلال المناقشات الأمنية تم التأكيد على أهمية العملية وفي حال لم يتم التصرف بشكل فوري فإن أي عملية مستقبلية ستكون أكثر خطورة وستكون واسعة النطاق بشكل أكبر مما هي عليه الآن.

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