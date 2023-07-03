شاهد.. حركة فتح الانتفاضة تشيد بصمود وبسالة المقاومين في مخيم جنين

العالم - فلسطين المحتلة

وأكدت حركة فتح الانتفاضة في تصريحها الصحفي على الوحدة الميدانية التي تشهدها ساحة المواجهة والاشتباك في جنين و المخيم.

وقالت، أن المقاومة في كل مكان جاهزة ومستعدة للمواجهة القادمة في حال استمرت الحكومة الفاشية وجيشها المجرم في العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

واضافت، لن ندخر جهداً في إسناد جنين، وكل الشعب الفلسطيني اليوم كالجسد الواحد في معركة الصمود التي تتصدرها جنين الباسلة ومقاومتها الشجاعة، وانها لثورة حتى النصر.

ساستمرار الغارات الجوية من طائرات الاحتلال على مخيم جنين

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جانب من الاشتباكات العنيفة التي يخوضها المقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

ثجانب من الخراب والدمار الذي أحدثته جرافات الاحتلال في شوارع ومركبات مخيم جنين