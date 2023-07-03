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لماذا اسقطت امريكا الطائرة الإيرانية عام 1988؟

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مطار بندر عباس الايراني د.حسين بيروزي ان جريمة إسقاط الطائرة الإيرانية عام 1988 راح ضحيتها 290 مسافراً ايرانياً.

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"صباح جديد" اعتبر بيروزي الجريمة الامريكية بأنها من اكثر الجرائم مرارة بعدما أسقطتها الفرقاطة وينسيز بصاروخين في عدوان سافر طال مدنيين عزل بينهم نساء واطفال.

وأوضح بيروزي أن الفرقاطة وينسيز الأمريكية كانت على علم بان الطائرة كانت مدنية، ورغم ذلك قامت بإسقاطها بشكل عمدي والهدف من وراء ذلك ان امريكا تكن العداء للشعب الايراني وليست فقط للجمهوريه الاسلامية الايرانية وأرادت من جريمتها هذه الضغط على الحكومة الايرانية إبان الحرب المفروضة عليها عام 1988.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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