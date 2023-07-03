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مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا 

مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا 
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بتنفيذ 6 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-15" و"إف-16" لسلسلة غارات جوية على محافظتي حمص وحماة في سوريا اليوم الأحد. 

العالم - سوريا

ونقل مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدانـ، عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف قوله، إن "4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز F-15 شنت غارة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص ما بين الساعة 00:20 و00:30 منتصف الليل، كما ضربت مقاتلتان من طراز "إف-16" منشآت البنية التحتية في قرية مصياف بمحافظة حماة في سوريا بصاروخين موجهين ما بين الساعة 4:35 و4:39 فجرا".

وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المحافظات السورية ألحقت أضرارا مادية دون وقوع ضحايا أو جرحى.

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مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا 

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