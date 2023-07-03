الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تناقض الغرب .. زمرة "خلق" إرهابية؛ لكننا لن نصنّفها إرهابية!

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

تحرك ألباني واعتراف أمريكي بممارسات جماعة خلق الارهابية، ومع ذلك ترفض أمريكا والغرب وضعها على قائمة الارهاب، ويدعمون ممارساتها الارهابية ضد ايران.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس الوزراء الالباني يهدد بطرد زمرة المنافقين من البلاد

طهران.. تجمع لعائلات الاعضاء المحبوسين في زمرة خلق الارهابية

الشرطة الألبانية تقتحم مجددا مقر زمرة "خلق" الارهابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. إصابة جندي للاحتلال وإعطاب آلية عسكرية وإسقاط مسيرتين في جنين

تناقض الغرب .. زمرة "خلق" إرهابية؛ لكننا لن نصنّفها إرهابية!

في مهرجان تكريم أمهات شهداء معركة ثأر الأحرار.. النخالة: حضور أمهات وزوجات الشهداء لا يقل أهمية عن حضور المقاتلين في ميادين القتال

سُمِّيَت تيمُّنا باسم الشهيد 'طارق الدمج'... شاهد.. كتيبة جنين تعلن ادخال عبوة 'طارق 1' خلال معركة 'بأس جنين'

شاهد بالفيديو.. ايران: امريكا تعمدت اسقاط الطائرة المدنية الايرانية

بالفيديو.. اختبار منظومة التدريب الصاروخي "فتح 360" بنجاح