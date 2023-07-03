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مراسل العالم: مقاومو جنين مازالوا يصدون عملية الاحتلال بكل ما اوتوا من قوة

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

اکد مراسل العالم ان المقاوم الفلسطيني لا يمتلك اكثر من الاسلحة الخفيفة المحلية الصنع في مواجهة الاليات الاسرائيلية المصفحة.

وقال مراسلنا، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي مازالت تحاصر مخيم جنين ومدينتها، ولكن رغم كل ما حدث من عمليات اطلاق صواريخ اسرائيلية باتجاه منازل فلسطينية ومحلاتهم وباتجاه المقاومين، غير ان اصوات رصاص المقاومة تسمع في انحاء جنين ومازالت تصد العدوان الاسرائيلي، وقد اعترف الاحتلال قبل ساعة باصابة احد ضباطه.

واوضح ان المقاومة اكدت اعطاب عدد من الاليات المصفحة الاسرائيلية بعبوات زرعت مسبقاً استعداداً لهذه العملية، مشيراً الى ان الوضع يزداد سوءاً والامور تتدحرج بشكل سريع جداً والاحتلال يقول انه مصمم على ينهي المقاومة في مخيم جنين من خلال هذه العملية الواسعة التي يقول انها قد تستمر لعدة ايام.

من جانبها، اكدت كتائب القسام انها اوقعت جنوداً من وحدة الايعوز الصهيونية الخاصة في كمين محكم عند مسجد الانصار في جنين.

هذا وقد اصدرت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الى 8 اضافة الى شهيد في رام الله ما يرفع الحصيلة الى 9 اشخاص و50 جريحاً بينهم 10 حالات خطيرة، جراء عدوان جوي وبري إسرائيلي واسع على المدينة ومخيمها.

وشنت طائرات الاحتلال خمس عشرة غارة جوية على جنين تبعها اقتحام للمخيم بقوات كبيرة واشتباكات عنيفة اصيب خلالها عدد من الجنود. واعلنت المقاومة في جنين عن استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة كما اكدت إسقاط مسيرتين للاحتلال.

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