رسمياً .. إيران عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال خلال الاجتماع إن عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون ستبقى خالدة في التاريخ معربا عن أمله في أن توفر عضوية إيران في المنظمة منبرا لحماية الأمن الجماعي، وتعزيز العلاقات، واحترام سيادة الدول.

عضوية |يران في منظمة شنغهاي لاقت ترحيبا واسعا من قبل أعضاء المنظمة خاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

فيما دعا رئيس قيرغيزستان، صدير جباروف اثناء ترحيبه بانضمام إيران إلى استخدام قدرات الدول الشريكة لمنظمة شنغهاي وإجراء المزيد من المناقشات في هذا المجال.

الرئيس الطاجيكي 'إمام علي رحمان' هنأ من جهته إيران بانضمامها إلى المنطقة مشيرا الى ان التعاون في هذه المنظمة شاهد ودليل على تلاقي وتقارب الثقافات والحضارات.

رئيس الوزراء الباكستاني 'محمد شهباز شريف' هنأ الرئيس الإيراني على العضوية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي مؤكدا أن العضوية ستكون مفيدة للغاية للمنظمة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف:"نحن واثقون من أن عضوية إيران الكاملة والرسمية ستكون مفيدة للغاية لمنظمة شنغهاي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للعالم، فإن الاتصال والتفاعل يحظيان بالاولوية ونعتقد أن أعضاء شنغهاي سيحققون إنجازات عظيمة".



منظمة شانغهاي للتعاون وهي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية تأسسات عام ألفين وواحد في شانغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، لتنظم إليها كل من الهند وباكستان في2017 وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، توسعت أنشطة المنظمة لتشمل زيادة التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب.

وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب ودعم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي.

والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...