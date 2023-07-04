كيان الاحتلال يجبر أهالي جنين على الهجرة القسرية من المخيم

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وأما المخيم فهو قلعة أنجبت ولا تزال أجيالا من المقاومين لم يسلموا السلاح وإنما صنعوه وطوروه وهاجموا به جيشا ظن أن زمن المقاومين والمطلوبين في المخيم انتهى.

برغم ما مر بأهالي جنين ومخيمه إلاّ أن يأساً لم يصبهم، ضلوا صامدين، رغم جراحهم وزعوا الحلوى فرحين بأبطالٍ دافعوا وهاجموا وقتلوا جنودا ودمروا آليات وأسقطوا طائرات.

الحاضنة الشعبية لمخيم جنين لن تتوقف عند أهالي جنين بل امتدت إلى كل فلسطين، ورغم صعوبة الوصول إلى المخيم جاء الناس من محافظات أخرى داعمين للمقاومين ولأهالي مخيم جنين .

منظومة إسرائيلية كاملة تابعت العملية في ما اسماه الاحتلال عش الدبابير، قادةٌ إسرائيليون سيطروا على المنازل ليكونوا قريبين من الملحمة التي سُطرت بأيدي شبان جابهوا رابع أكبر جيش في الشرق الأوسط.

حرب بعد حرب لم تنه رصيد المقاومين في مخيم جنين، شن الاحتلال عمليات مختلفة على هذا المخيم وابتكر انواعا جديدة للقضاء على كل ما يمس المقاومة بيد أن كتيبة جنين ولدت حيث استيقظ الاحتلال ليجد عشا قد نما.

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