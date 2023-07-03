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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: من لا يريد الحوار هو الذي لا يريد رئيسًا للبنان

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: من لا يريد الحوار هو الذي لا يريد رئيسًا للبنان
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

جدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني ،محمد رعد،اليوم الاثنين، دعوته للحوار والتفاهم من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت واعتبر أن”ذلك هو المعبر المتاح وطنياً ودستورياً في ظلّ عدم إمكانية أيّ فريق أنّ يؤمن وصول مرشّحه بمعزل عن تعاون الفريق الآخر”.

العالم _ لبنان

وقال :” اننا عندما ندعو الطرف الآخر للحوار إنّما ندعوه بموجب دستوري فضلاً عن الموجب الوطني والأخلاقي في حين نواجه دائماً بالطعن في النوايا وتحميل دعوتنا ما لا تحمله وذلك تضليلاً للرأي العام وإفتراءً علينا”.

كلام الحاج رعد جاء خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة جبشيت بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة فقيد الجهاد والمقاومة حازم حرب والذكرى السنوية للحاج عبد الأمير عواضة .

وسأل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة”من لا يريد الحوار ماذا يُريد ؟ انه لا يريد رئيساً ، بل يريد فراغاً يطول واستقواء بأجنبي يتوهم أن يدعم تعنّته”.

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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: من لا يريد الحوار هو الذي لا يريد رئيسًا للبنان

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