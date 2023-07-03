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شاهد.. مراسلة العالم تكشف آخر التطورات في مخيم جنين

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم فی جنین إن العملیات العسکريه الإسرائيلية ما زالت مستمرة مع تعزيز التجهيزات العسكرية.

العالم - مراسلون

وأضافت، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي بكافة فصائلها لا زالت تتواجد في مخيم جنين، مشيرة الى أن الاحتلال ما زال يحاصر مجموعة من المقاومين المتحصنين في مسجد الانصار يطالبهم بتسليم أنفسهم وهم مصرون على المقاومة حتى آخر نبض فيهم.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن المشهد في جنين يتطور الى الأسوء حيث دمر الاحتلال منذ الصباح البنية التحتية والشوارع الرئيسية للمخيم.

هذا وقد اصدرت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الى 10 وإصابة العشرات، جراء عدوان جوي وبري إسرائيلي واسع على المدينة ومخيمها.

وشنت طائرات الاحتلال خمس عشرة غارة جوية على جنين تبعها اقتحام للمخيم بقوات كبيرة واشتباكات عنيفة اصيب خلالها عدد من الجنود. واعلنت المقاومة في جنين عن استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة كما اكدت إسقاط مسيرتين للاحتلال.

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