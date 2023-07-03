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جنين تصنع المستحيل.. فهل تدق المسمار الاخير في نعش حكومة نتنياهو؟

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

يختلفون في تل ابيب على التلاعب  في القضاء او على نهج اقتصادي ما، لكن اذا كان الامر يتعلق بالفلسطينيين فان الاتفاق يكون سيد الموقف، هكذا هو الحال في كيان الاحتلال الاسرائيلي، ولكن جنين اليوم تصنع المستحيل وقد تدق المسمار الاخير في نعش حكومة نتنياهو.

العالم - مراسلون

اول المعلنين عن تاييدهم للعملية العسكرية الاسرائيلية في مخيم جنين كان رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد العدو اللدود لبنيامين نتنياهو، صوت المعركة بالنسبة للاسرائيليين طغى على صوت المعارضين وحتى هؤلاء فانهم تجندوا كما تجند الاعلام العبري باعتبار ان المعركة في مخيم جنين الذي لا تزيد مساحته عن نصف كيلو مت مربع سيعيد قوة الردع التي فقدها كيان الاحتلال في العقدين الاخيرين.

لكن في تل ابيب ومع تصاعد اعمال المقاومة وصمود المخيم في وحه الة الحرب الاسرائيلية فان حكومة المتطرفين بقيادة نتنياهو ستكون في اسوء ظروفها واول من سيرفع يده عن تاييدها هو من خالف مؤيدها ومنحها الدعم، معركة جنين المستمرة منذ عامين او اكثر والتي وصلت الذروة تاتي كجزء من السياسية الاسرائيلية التي تريد ان يتحول الفلسطيني الى جزء منن المشروع الاسرائيلي في المنطقة لا بل اكثر من ذلك بدلا من ان يقاوم الاحتلال ان يقدم له المساعدة على الارض، لكن هذه النظرية وفق حتى المحللين الاسرائيليين سقطت مع رصاص المقاومين في جنين.

احتدام المواجهة على المساحة الجغرافية في الضفة الغربية هو أكثر ما يخشاه الاحتلال الاسرائيلي وما يحدث على المدخل الشمالي لمدينة البية المحتلة هو خير دليل على ذلك والدليل الآخر هو أن الفلسطينيين قادرين على غلب الطاولة في الضفة في لحظة واحدة.

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