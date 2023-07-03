شاهد.. معارك عنيفة بين القوات الروسية والاوكرانية في شرق اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اعترف بصعوبة الاوضاع الميدانية بسبب ضراوة المعارك والدفاعات الروسية القوية ،لكنه اشار الى احراز تقدم وتحرير عدة كيلومترات شرق وجنوب البلاد. بالمقابل تشن القوات الروسية هجوما في مناطق أخرى على الجبهة، بالقرب من مدينة سفاتوفي في منطقة لوغانسك .وتتقدم القوات الروسية نحو مدينة ليمان في منطقة دونيتسك وهي المدينة التي استعادها الجيش الأوكراني الخريف الماضي..وعلى خط المعارك الدائرة اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغيه شويغو تدمير قوات بلاده جميع دبابات ليوبارد الالمانية الست عشرة، التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "الجيش الروسي دمر تسعمئة وعشرين عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، بما في ذلك ست عشرة دبابة من طراز ليوبارد، محاولة تمرد فاغنر فشلت في زعزعة استقرار الوضع، ومحاولات استفزاز القوات الروسية لم تؤثر على أدائها مهامها".



وعلى خط المعارك الدائرة اعلن الجيش الروسي تدمير مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه، وفي مقاطعتي خاركوف وخيرسون.



في المواقف حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن مواجهة موسكو مع الغرب ستستمر عقودا لافتا الى ان صراعها مع أوكرانيا قد يصبح دائما، وفي مقال لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية، قال ميدفيديف إن التوترات بين روسيا والغرب أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام اثنين وستين .وذكر ميدفيديف أن الحرب النووية محتملة جدا لكن من غير المرجح أن تسفر عن أي منتصر.



تلك التطورات تأتي قبل اسبوع على اجتماع مهم لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في ليتوانيا يفترض ان يحدد خلاله الحلفاء موقفا مشتركا من الضمانات الأمنية التي هم مستعدون لمنحها لاوكرانيا، في ظل غياب وعد بعملية انضمام مسرعة.