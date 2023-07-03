جنين تتعرض لأبشع عدوان اسرائيلي والمقاومة ترد بكل صلابة

العالم-نبض السوشيال

وأفادت المقاومة في جنين باستهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة كما اكدت إسقاط مسيرتين للاحتلال.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم الاثنين، وصول مجموعة من مقاتليها إلى مخيم جنين للمشاركة في القتال والتصدي لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم، داعية الفلسطينيين للخروج إلى الشوارع نصرةً لجنين.

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الموضوع، ونشروا التغريدات والصور ومقاطع الفيديو بشأن العدوان الصهيوني البربري على جنين.

ونشر حساب "محمد سعيد نشوان" بتويتر صورة عن شهداء العدوان الصهيوني على جنين و كتب: تأملوا هذه الوجوه أصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم في الثالثة و العشرين..

حساب "Aya_Talal" نشرت على موقع "تويتر" مقطع فيديو قالت فيه إنه ١٢ ساعة مضت ولا زالت جنين تُقاوم..

ساعات متواصلة من الاشتباكات و القتال والجِهاد، اللهُم فكُن عوناً وسنداً وَ ناصراً لهم، اللهُم ثبت أَقدامَهُم وانصرهم على القوم الكافرين.

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"وفاء رماح" نشر على موقع "تويتر"صورة آثار عدوان الصهاينة على جنين و كتب: لم يعد في وسع هذا القلب أن يصرخ أكثر!ززز



"‏جَفرَا الحُب والثَورَة" نشرت مقطع فيديو وكتبت: ندعو سكان جنين ومخيمها لترشيد استهلاك المياه بسبب التدمير المتعمد من قبل الاحتلال لخطوط المياه .. الاحتلال دمر خطوط المياه والكهرباء بشكل كامل.

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كما نشرت "هبة محمد" في حسابها على تويتر مقطع فيديو عن جانب من العدوان الصهيوني الغاشم على جنين وكتبت: اللهم انصر اخواننا وأحبابنا في فلسطين إنهم يعذبون ويقتلون بلا ذنب قلوبنا معكم ..

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