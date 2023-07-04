مخبر يدعو الشركات الروسية للاستثمار في مشروع ممر "شمال-جنوب"

العالم - ايران

وأعرب مخبر لدى استقباله مساء يوم الاثنين "إيغور ليفيتين" ، المساعد الخاص للرئيس الروسي عن ارتياحه تجاه تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية والزيارات الأخيرة لوفود البلدين مؤكدا : إن المفاوضات التي أجريت خلال زيارة رئيس البنك المركزي الروسي إلى إيران للمشاركة في الاجتماع الـ 51 لاتحاد المقاصة الآسيوي ، وكذلك زيارة وزير الطرق والتنمية العمرانية إلى روسيا ، كانت جيدة. واتخذت خطوات إيجابية لإزالة الحواجز المصرفية وتطوير خطوط الترانزيت.

وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقات بين طهران وموسكو على وجه السرعة ، وأضاف انه يجب العمل بجد ومتابعة المشاكل القائمة في مجال بناء محطات توليد الكهرباء ، وتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة وتطوير الحقول النفطية والاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة والاتفاقيات الثنائية .

كما أكد مخبر ضرورة تطوير التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات ، خاصة الصناعية والتجارية والعلمية والطاقوية، وقال انه من اجل توظيف جميع الطاقات في مجالات النقل والشحن والترانزيت ، يجب أن نحاول تطوير موانئنا واعتماد النقل والشحن التركيبي ومتعدد الاغراض ويجب في هذا الصدد الإسراع في إنشاء شركة مشتركة للملاحة البحرية ، وكذلك تطوير التعاون في قطاع الطيران .

وفي اشارة الى اهمية ممر "شمال – جنوب" قال: على الشركات الروسية اغتنام الفرصة للاستثمار في سواحل مكران وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للموانئ والمراكز اللوجستية في ممر "شمال -جنوب" والتي نظرا لترحيب ومتابعة بعض دول الجوار ومن خارج المنطقة فان الاسراع في اتخاذ القرار له أهمية أساسية.

بدوره أعرب إيغور ليفيتين ، المساعد الخاص لرئيس روسيا ، عن امتنانه وارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ الخطط والاتفاقيات بين طهران وموسكو ، وأكد أن الحكومة الروسية بذلت قصارى جهدها لإزالة العوائق والعقبات وتنفيذ اتفاقيات البلدين في أسرع وقت ممكن.

وقال: إن تعميق التعاون وتنميته في العامين الماضيين يظهر إرادة وتقارب الدولتين ، ونحن مصممون على استكمال المذكرات والاتفاقيات الترانزيتية والطاقوية والطبية والعلمية وتشغيلها بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع كان الاجتماع السادس للمساعد الخاص للرئيس الروسي مع مخبر خلال الأشهر التسعة الماضية.