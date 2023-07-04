الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

ابنة شهيد فلسطيني تحج عن والدها الذي لم تره

ابنة شهيد فلسطيني تحج عن والدها الذي لم تره
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

حجّ الكثير من زوار بيت الله الحرام هذا العام نيابة عن ذويهم، ومنهم ابنة الشهيد الفلسطيني محمد خميس المصري.

العالم - فلسطين

وقالت لواحظ المصري من خان يونس في مقطع فيديو، صوره أحد الناشطين من مكة المكرمة إنها تحج هذه السنة عن والدها الذي لم تره.

وأضافت الشابة اليافعة أنها لم تر والدها إلا في الصور، إذ استشهد قبل ولادتها. وترحّمت على والدها الشهيد، معبّرة عن فرحها وتأثرها بأداء فريضة الحج عنه.

وقالت لواحظ إن الدموع غلبتها عند إقامة شعائر الحج، وإنها دعت لوالدها بالرحمة في عرفة وعند رمي الجمرات وفي كل خطوة.

وعبّرت ابنة الشهيد عن سعادتها العارمة بأداء الحج هذا العام، وقالت إنها لا تقوى على وصف شعورها.

وأدى 7 آلاف حاج فلسطيني الفريضة هذا العام، وبدأت منذ فجر السبت قوافل حجاج فلسطين بالعودة إلى أرض الوطن.

ووقف نحو مليوني مسلم بصعيد عرفات مؤدين ركن الحج الأعظم. ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للأعداد المعتادة من الحجاج منذ جائحة كورونا.

روابط ذات صلة

شاهد.. بعثة الحج العراقية تفوز بالجائزة الكبری

باكستاني يمشي 5 آلاف كم لأداء فريضة الحج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العتبة العلوية المقدسة: النجف الأشرف استقبلت 4 ملايين زائر بعيد الأضحى

شاهد بالفيديو.. ما وراء استخدام الاحتلال القوة المفرطة في مخيم جنين؟

إجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بشأن العدوان الصهيوني على مخيم جنين

أربعة فيتامينات ومعادن يوصي بها خبراء التغذية لحماية العين

ابنة شهيد فلسطيني تحج عن والدها الذي لم تره

بعد 137 يوما.. بحارة أتراك ينقذون "مغامر فرنسي" ضل طريقه في المحيط الأطلسي