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بعد 137 يوما.. بحارة أتراك ينقذون "مغامر فرنسي" ضل طريقه في المحيط الأطلسي

بعد 137 يوما.. بحارة أتراك ينقذون
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

 تمكن بحارة أتراك كانوا على متن ناقلة نفط من إنقاذ مغامر فرنسي ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يوما.

العالم - تركيا

وذكرت وسائل إعلام تركية، يوم أمس، أن عملية الإنقاذ تمت في 24 يونيو الماضي واستمرت عدة ساعات.

وأطلق البحارة الأتراك على متن ناقلة النفط عملية الإنقاذ بعد ورود رسالة تحذيرية أطلقها خفر السواحل الأميركي.

وفي التفاصيل، أنقذ البحارة المغامر، ديدييه بوفارد، الذي فقدت آثاره من 137 يوما بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي بقاربه الصغير الذي يبلغ طوله 6 أمتار.

وبدأ المغامر الفرنسي رحلته من جزر الكناري، لكنه لم يصل إلى الوجهة المقررة.

واستغرقت عملية الإنقاذ 6 ساعات وجرى أمام سواحل بورتوريكو في البحر الكاريبي.

وأفاد قائد السفينة التركية، الكابتن نجاتي دوغان، بأنه تلقى اتصالا من خفر السواحل الأميركي جاء فيه أن هناك قاربا يمر في محنة على بعد أكثر من 200 ميل من سواحل شمال بورتوريكو.

وأبلغ خفر السواحل أنه غير قادر على الوصول إلى القارب.

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