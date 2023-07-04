أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 04 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

مذابح على الطريقة الصهيونية .. هجوم بري وجوي صهيوني واسع النطاق على مخيم جنين.

- آرمان ملي ..

كتيبة جنين تتوعد الصهاينة .. سنحول كل فلسطين الى جحيم للمحتلين .

- ابرار ..

رئيس الجمهورية سيدلي خطابا بقمة منظمة شنغهاي بنيودلهي اليوم بمناسبة عضوية ايران رسميا.

- جمهوري اسلامي..

قائد بحرية الجيش يتحدث عن تجهيز المدمرة الايرانية دماوند إثنين بصواريخ أسرع من الصوت .

- رويش ملت ..

المتحدث بإسم الخارجية .. سنرد بالشكل المناسب على أي تنصل من قبل الترويكا الأوروبية .

- عصر توسعه ..

وزارة الخارجية .. الشعب الايراني لن ينسى جريمة الحظر وجرائم أمريكا الأخرى ابدا .

- قدس ..

ايران ستنظم لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون بصورة رسمية وبشكل كامل اليوم بقمة نيودلهي.

- كيهان ..

العدوان الصهيوني على جنين , محاولة متشبثة فاشلة للحيلولة دون حمل الضفة الغربية للسلاح .

- خراسان ..

مذابح صهيونية في جنين .. الهجوم الصهيوني الغادر إنعكاس للفشل مقابل المقاومة بالضفة .

- جوان ..

حزب الله لبنان .. سنحرر شبعا وكفر شوبا من براثن الصهاينة مهما كانت الظروف .

- ايران ..

قصر الإليزيه يستنجد بشرطة الكيان الصهيوني لدعم قمع التظاهرات بباريس والمدن الفرنسية .

- سياسة روز ..

فضيح مدوية بلندن .. القوات البريطانية الخاصة إرتكبت مجازر مروعة ضد المدنيين بأفغانستان.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن العدوان الصهيوني الغادر على مدينة جنين بالضفة الغربية في مقالها( لماذا يشعر الصهاينة بالهلع من جنين؟)..

يبدو واضحا بأن الكيان الصهيوني يشن حربا مصغرة على جنين وليس عملية عسكرية , حربا باستخدام طائرات حربية وعشرات المسيرات ووحدات مشاة وقوات خاصة وقناصة ومدرعات ومدفعية, كل ذلك على مدينة فلسطينية تضم مخيم للاجئين , الامر الذي يعكس عمق هلع الصهاينة من جنين .

( جنين تخيف الصهاينة بتنامي قدرات المقاومة المسلحة فيها بوجود كتيبة جنين , وتخيف الصهاينة لموقعها بمحاذاة الخاصرة الضعيفة لفلسطين المحتلة )

ان مدينة جنين تتجه للتحول الى غزة ثانية لكن في الضفة الغربية وعلى بعد كيلومترات قليلة من مدينة الناصرة باراضي عام 48 وعلى مسافة قصيرة من مدينة حيفا نفسها, وهذا يعني ان اندلاع انتفاضة مسلحة بالضفة من منطلق جنين ونابلس والخليل سينقل نيرانها بسرعة قياسية الى عمق فلسطين المحتلة .

2- رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت عن الاجواء والتوقعات التي ترتبط بالعلاقات الايرانية المصرية مع استعراض طويل لخلفياتها قبل الثورة الاسلامية وبعدها وذلك في مقالها ( إنعاش العلاقات الثنائية تكميل لحلقة محور المقاومة )..

على مدى الاشهر الاخيرة طفت العديد من المؤشرات الايجابية على السطح حول وجود رغبة متبادلة بين ايران ومصر لرفع مستوى العلاقات الثنائية , وهي مؤشرات كشفت عنها وساطات اقليمية من قبل سلطنة عمان وقطر .

(إن وزن ايران الإستراتيجي إقليميا ودوليا ومكانة مصر الخاصة المرموقة في العالم العربي من شأنهما تشكيل مركز ثقل إقليمي هائل)

ان انعاش العلاقات الايرانية المصرية سيصب بالضرورة لصالح البلدين والشعبين في ظل الوشائج الدينية والتاريخية والثقافية العميقة المشتركة وسيعزز محور المقاومة بالتأكيد , فتوطيد العلاقات الايرانية المصرية سيساهم في زيادة المسافات بين مصر والكيان الصهيوني في نهاية المطاف . والواقع هو ان توطيد جسور علاقات التعاون في شتى المجالات والحقول بين ايران والبلدان العربية كفيل بتحجيم الوجود الصهيوني في المنطقة لصالح القضية الفلسطينية .

3- اطلاعات ..

حول الاضطرابات الواسعة التي تعصف بفرنسا كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( مخاوف من إندلاع حرب أهلية بفرنسا )...

حذر المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية السابقة بفرنسا " اريك زمور" من ان تتحول الاضطرابات واعمال العنف الاخيرة بباريس والمدن الفرنسية الاخرى الى حرب اهلية واسعة النطاق .

( زمور ضم صوته لاصوات محافل سياسية عديدة بفرنسا من ان ما يحدث حاليا مواجهة مفتوحة بين المواطنين والحكومة الفرنسية )

وتقول محافل سياسية وتشريعية فرنسية ان مصرع فتى فرنسي من اصول جزائرية كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لتفجر مشاعر غضب متراكمة في الشارع الفرنسي ضد عنصرية التعامل مع الاقليات المهاجرة وضد السياسات الاقتصادية والفقر في فرنسا.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاوضاع والاجواء الساخنة في فرنسا في مقالها ( الفارق بين الإضطرابات الحالية والسابقة بفرنسا )..

ان الفارق الرئيسي الذي يميز التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الحالية التي تعصف بفرنسا عن تلك التي شهدتها عام 2005 وعن تظاهرات السترات الصفراء والاحتجاجات العمالية وغيرها يتمثل بمشاركة ليس فقط ابناءِ الجيل الجديد في هذه التظاهرات بل ايضا بمشاركةٍ واسعة من قبل مراهقينَ وحتى أحداثٍ فيها .

(ماكرون إعترف بنفسه بأن أكثر من ثلث المعتقلين في هذه التظاهرات هم أحداث ومراهقون وذلك في واقع يشكل تحديا كبيرا)

وهذا ما كشفت عنه ايضا تصريحاتٌ لرؤوساء بلديةِ مدنٍ فرنسية عديدة في اشارة لصعوبةِ ايجاد ارضيات للتفاهم والحوار لتهدئة الاجواء.

ان فرنسا تشهد في الواقع تفجُّرَ غضبٍ متراكمٍ ضد العنصرية والظلم انتقل من الآباء الى الابناء في اوساط اقلياتِ المهاجرين خاصة القادمينَ من بلدان عربية واسلامية كانت جزءً من المستعمرات الفرنسية قبل عقود , وهو غضبٌ بات يُطل برأسه بصورةٍ جدية من العشوائيات المكتظة بالمهاجرين الفقراء حول باريس والمدن الفرنسية الرئيسية الاخرى .

5- سياسة روز ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( تفكيك خلية للموساد بتركيا ) كتبت صحيفة سياسة روز ..

الكيان الصهيوني لا يتردد عن استغلال علاقاته مع تركيا لتحويل اراضيها لساحة لمغامراته الجاسوسية .

المخابرات التركية اعتقلت مؤخرا حسب محافل اعلامية رسمية بتركيا خلية من ثمانية عناصر للمخابرات الصهيونية الموساد في اسطنبول وانقرة ومدن تركية اخرى.

( محافل خبرية تركية كشفت أن مهمة هذه الخلية الجاسوسية الصهيونية ملاحقة المقيمين من جنسيات أخرى بتركيا لتجنيد عملاء)

وحسب المحافل التركية ايضا كشفت اعترافات المعتلقين عن انتهاج الموساد اسلوب مراقبة اتصالاتِ المقيمين بحثا عن مستمسكاتٍ ترتبط بمعاملاتهم المالية وحياتهم الخاصة لاستخدامها كاوراقِ ضغط وابتزاز لاجبارهم على التعاون لصالح الموساد ببلدانهم الاصلية .