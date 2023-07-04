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روسيا تحبط هجوم مسيرات أوكرانية على منطقة موسكو الجديدة وضواحيها

روسيا تحبط هجوم مسيرات أوكرانية على منطقة موسكو الجديدة وضواحيها
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما إرهابيا لـ5 مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

العالم - روسيا

وجاء في بيان الوزارة: "دمرت أنظمة دفاعتنا الجوية أربع مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة.. كما تم إسقاط مسيرة أخرى بوسائط الدفاع الالكتروني (وسائط الحرب الالكترونية) في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو".

وأكدت الوزارة أن الدفاعات أسقطت جميع المسيرات دون وقوع إصابات.

وكان مصدر في خدمة الطوارئ، قد أفاد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين في منطقة موسكو الجديدة بالقرب من قرية كريفوشيفو دون وقوع إصابات.

إلى ذلك تم إسقاط مسيرة بالقرب من قرية فالويفو، وأخرى في منطقة كوبينكي.

من جهته أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفا إلى مطارات أخرى وذلك إثر هجوم بمسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.

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