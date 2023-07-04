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رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصر وتركيا، الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، بهدف تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، بعد سنوات من القطيعة والخلافات السياسية الحادة. 

العالم - تركيا

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة رشحت السفير، عمرو الحمامي، سفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير، صالح موتلو شن، سفيرا لها في القاهرة.

وأضافت أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وأكد البيان أن الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

وأكدت الخارجية التركية ، من جهتها، أن مصر وتركيا رفعتا مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء وتتبادلان سفيرين.

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