نصائح اسرائيلية.. التعمق في معرکة جنين يحولها الی مستنقع

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من رام الله ان قادة سابقين للجيش الاسرائيلي ومنهم من كان علی رئيساً لهيئة الاركان الاسرائيلية أكدوا ان التعمق اكثر في معركة جنين سيحولها الی مستنقع وستتحول الامور الی وباء علی الجيش الاسرائيلي.

وأكد مراسل العالم ان قادة سابقين نصحوا وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت عن طريق الصحافة بإنهاء العدوان علی جنين والاحتراز من التعمق فيه.

ورأی مراسل العالم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت يعلمون ان هذه الحرب ليست حربهم والخوض فيها اكثر، سيحول البحث عن انتصار وهمي في ظل ازمة داخلية الی هزيمة تضاف الی هزائم الكيان الصهيوني لاسيما ازمة الاصلاحات القضائية التي يعيشها الكيان.

هذا وقرر الاحتلال الإسرائيلي تمديد اقتحام مدينة جنين ومخيمها في عملية هي الأوسع منذ عام 2022، ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر قولها إن نحو ألف جندي سيبدؤون المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إنه ما زالت هناك أهداف لم تتحقق من عملية جنين وإن ثمة إجماعا أمنيا وسياسيا على استمرارها.