الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

إخلاء البيت الأبيض بسبب الكوكايين!

إخلاء البيت الأبيض بسبب الكوكايين!
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تم إخلاء البيت الأبيض مؤقتا يوم الاثنين بعد العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص أن العبوة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة.

العالم - الاميركيتان

وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن أمن الرئيس والبيت الأبيض في بيان إنها اكتشفت "عنصرا غير معروف" في المجمع واتخذت إجراءات احترازية لتطهير المنطقة.

ولم يحدد البيان مكان العثور بالضبط على العنصر أو من تركه هناك، كما لم تكشف عن كمية الكوكايين التي تم اكتشافها أو ما إذا كانت تشكل أي تهديد للرئيس أو موظفيه.

وأثر الإخلاء على عدة مناطق حول البيت الأبيض، وتسبب إغلاق الطرق في اضطرابات بحركة المرور.

و بعد التأكد من عدم وجود تهديد آخر، تم رفع إغلاق الطرق واستأنف البيت الأبيض عملياته العادية.

روابط ذات صلة

البيت الأبيض ينفي تورط بايدن في التهم الموجهة لترامب

دونالد ترامب يصل الی فلوريدا للمثول أمام المحكمة

شاهد.. ترامب يفضح النظام القضائي الأميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتيبة جنين تسقط مسيرة رابعة للاحتلال منذ بدء العدوان

الجمود الرئاسي سيد الموقف في لبنان 

شاهد بالفيديو.. معركة جنين؛ فرصة سانحة للخروج من مشروع التطبيع

إخلاء البيت الأبيض بسبب الكوكايين!

"شنغهاي للتعاون" تدعو لإصلاح المؤسسات العالمية ومواجهة العقوبات أحادية الجانب

مشهد مؤثر لشمبانزي ترى السماء لأول مرة في سن الـ 28 عامًا