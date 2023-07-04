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معركة جنين؛ فرصة سانحة للخروج من مشروع التطبيع

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي د. جمال عليان، ان العدوان الاسرائيلي علی جنين فرصة مناسبة للدول المطبعة من أجل الخروج من اتفاق التطبيع مع الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لقناة العالم مشروع التطبيع الذي ولد ميتاً، فشل منذ انتفاضة الضفة الغربية واليوم هناك فرصة سانحة للدول المطبعة لاسيما الامارات والبحرين والمغرب للخروج من هذا المشروع.

وطلب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي من الدول المطبعة اعلان قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي والاعلان عن عدم الاعتراف بالعدو الاسرائيلي والخروج من التطبيع معه.

وأكد ان دون هذه المواقف لن تخدم الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيين لايعطون وزناً لعبارات التنديد والتعاطف والعبارات الانسانية لأنهم اصحاب حق في المقاومة والمواجهة واستعادة الارض.

وقال عليان هناك دفئ في العلاقات الايرانية الخليجية وهي فرصة سانحة لخروج الدول المطبعة من تحت مظلة التطبيع الی دائرة مناصرة الحق الفلسطيني.

وشدد علی ان العدو الصهيوني هش و أوهن من بيت العنكبوت واذا ما توحد الفلسطينيون ومناصروهم من الدول الاسلامية والعربية يمكن تحقيق نصر كبير علی هذا العدو، فالاحتلال فرض حضر تجول علی أكبر مدنه بسبب طعنة سكين.

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