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كتيبة جنين تسقط مسيرة رابعة للاحتلال منذ بدء العدوان

كتيبة جنين تسقط مسيرة رابعة للاحتلال منذ بدء العدوان
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس_ كتيبة جنين صباح اليوم الثلاثاء 4/7/2023 ، عن تمكن مجاهديها من إسقاط مسيرة "درون" انتحارية في جنين.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "فلسطين اليوم - غزة"، قالت "سرايا القدس - كتيبة جنين": بعون الله إن المجاهدين تمكنوا من إسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم والسيطرة عليها وهي الطائرة الرابعة خلال المعركة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين إن المجاهدين يواصلون استهداف قوات الاحتلال المتوغلة على محور الدمج بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب لها في اليوم الثاني للعدوان على جنين، الكتيبة تتصدى وتخوض اشتباكات متفرقة على محاور وأطراف المخيم وتفشل عدداً من محاولات التوغل رغم القصف الجوي المستمر على بعض المناطق.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ الأمس عدواناً كبيراً على مخيم جنين ومخيمها وقد أطلق على عمليته البيت والحديقة، في محاولة منه لوأد المقاومة التي انطلقت في جنين منذ عدة سنوات ، وسط عدوان كبير أدى إلى استشهاد 10 مواطنين و100 إصابة بينها 20 خطيرة ، وسط تصد كبير من المقاومة وكتيبة جنين في "بأس جنين" وتكبيدها الاحتلال خسائر تكتم عنها حتى اللحظة.

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