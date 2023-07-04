الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: 10 اصابات 3 منها خطيرة في عملية دهس واطلاق النار بتل ابيب

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جنين تكتب سطر جديد في نهاية كيان الاحتلال

قريبا ... أنباء سارة عن انجاز جديد لوزارة الدفاع الايرانية في الصناعات البحرية

في كلمته بقمة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون؛ رئيسي: فوائد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي ستبقى خالدة في التاريخ

كتيبة جنين تكشف عن.. عملية معقدة في محور الدمج تؤدي لإصابة والإجهاز على عدد من جنود الاحتلال

'إسرائيل' وقعت في فخ المقاومة وأهدافها بالقضاء على 'جنين' يحسمه الميدان

كتيبة جنين تسقط مسيرة رابعة للاحتلال منذ بدء العدوان