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كتيبة جنين تكشف عن..

عملية معقدة في محور الدمج تؤدي لإصابة والإجهاز على عدد من جنود الاحتلال

عملية معقدة في محور الدمج تؤدي لإصابة والإجهاز على عدد من جنود الاحتلال
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشفت "سرايا القدس - كتيبة جنين" ظهر اليوم الثلاثاء 4/7/2023 عن إفشالها محاولة تسلل لقوات صهيونية خاصة للاحتلال على محور الدمج لقوات صهيونية ، مشيرةً إلى أن المجاهدين تمكنوا بعون الله من استهدافهم بصليات كثيفة جدا من الرصاص وعدد من القنابل اليدوية بشكل مباشر.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم - غزة"، عن السرايا قولها، انه في عملية معقدة كتب الله لها التوفيق والنجاح تمكنت الوحدة الخاصة التابعة لكتيبة جنين من تنفيذ هجوم خلف خطوط قوات الاحتلال المتوغلة على محور الدمج وإمطارها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر وتمكن مجاهدونا من العودة لقواعدهم بسلام.

وبينت سرايا القدس - كتيبة جنين أن الوحدة الخاصة تُجهز على قوة صهيونية راجلة على محور الدمج بصليات مركزة من الرصاص وتحقق فيهم إصابات مباشرة.

وكانت سرايا القدس_ كتيبة جنين أعلنت صباح اليوم، عن تمكن مجاهديها من إسقاط مسيرة "درون" انتحارية في جنين.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين بعون الله إن المجاهدين تمكنوا من إسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم والسيطرة عليها وهي الطائرة الرابعة خلال المعركة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين إن المجاهدين يواصلون استهداف قوات الاحتلال المتوغلة على محور الدمج بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب لها في اليوم الثاني للعدوان على جنين الكتيبة تتصدى وتخوض اشتباكات متفرقة على محاور وأطراف المخيم وتفشل عدداً من محاولات التوغل رغم القصف الجوي المستمر على بعض المناطق.

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