انتصاراً لجنين.. إصابة 14 مستوطنا بعملية مزدوجة في تل أبيب+فيديو

العالم - فلسطين المحتلة

وقال موقع "فلسطين اليوم - غزة"، ان 14 مستوطنا إصيبوا في صفوف "الإسرائيليين" بينهم باصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، فيما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر عبرية قولها، بأن منفذ العملية نجح في تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس.

وقد أعلن الإعلام العبري ظهر اليوم الثلاثاء 4/7/2023 عن إصابة 14 "اسرائيلياُ بينهم 3 حالتهم خطيرة للغاية، في عملية إطلاق نار ودهس في "تل ابيب".

وقال الإعلام العبري ان المنفذ ارتدى زياً لجيش الاحتلال، ونفذ عملية اطلاق نار على عدد من الاسرائيليين وعاد للإجهاز على المصابين ودهسهم بأحدى السيارات بعد السيطرة عليها أمام أحد الفنادق في تل ابيب.

وأكد الاعلام العبري استشهاد المنفذ بعد إطلاق النار صوبه من قبل أحد المستوطنين ....

يتبع..

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