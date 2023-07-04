شاهد..كتيبة جنين تتصدى لتوغل اسرائيلي جديد ومقاوم يدعس 14 صهيونيا

العالم- فلسطين

جنين.. المقاومة تصد محاولة توغل جديدة وإسرائيل تستعد لإنهاء الهجوم

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن كمائن مقاتليها "اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين مساء أمس وصباح اليوم"، وأضافت الكتائب أن عناصر "ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في المخيم".

في المقابل، أوردت الإذاعة الرسمية في إسرائيل أن الجيش يستعد لإنهاء هجومه في جنين "ما لم تحصل تطورات جديدة"، فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا لإجراء تقييم أمني للوضع في جنين.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي لإذاعة "كان" الرسمية إن العملية العسكرية في جنين "تقترب من استكمال تحقيق الأهداف المحددة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت تسعة فلسطينيين، مضيفا أنهم كانوا جميعا مسلحين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القوات ستنتشر في مناطق مستهدفة محددة في المخيم لتنفيذ المزيد من عمليات التفتيش اليوم الثلاثاء.

تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة

وقالت الحركة في بيان: نبارك عملية تل أبيب البطولية، ونؤكد أنها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا.

هذه العملية البطولية تثبت مقاومة شعبنا وقدرته على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، وتعيد تصويب بوصلة الصراع باتجاه قلب العدو المجرم.

ان عملية تل أبيب تعد ضربة قوية للمنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية، وتثبت يد المقاومة الطويلة التي تصل إلى العمق الصهيوني وترد على عدوانه المستمر على مخيم جنين.

اللحظات الأولى من تنفيذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في "تل أبيب"

فيديو يوثق اللحظات الأولى من تنفيذ الشهيد حسين خلايلة لعملية الدهس والطعن المزدوجة في تل أبيبوكشفت وسائل إعلام عبرية، عن هوية منفذ عملية الدهس والطعن في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة بحالات خطيرة.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن منفذ العملية في تل أبيب هو الشاب الفلسطيني عبد الوهاب خلايلة من بلدة السموع شمال الخليل، واستشهد إثر تعرضه لإطلاق نار على يد شخص مسلح، عقب تنفيذه العملية.

وكانت "كان"، قد ذكرت، أن "المنفذ كان متنكراً بزي جيش الاحتلال أثناء تنفيذ العملية، وتم إطلاق النار عليه".

ويُظهر مقطع فيديو منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب حيث ارتدى زي الجيش الإسرائيلي، وفق الإعلام العبري.

مقطع فيديو يُظهر منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب حيث ارتدى زي الجيش الإسرائيلي، وفق الإعلام العبري.