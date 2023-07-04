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تظاهرات غاضبة في صنعاء تنديد بالعدوان الاسرائيلي على مخيم جنين

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

بصيحات غضب عالية تهتف هذه الجموع في شوارع صنعاء تنديدا بالعدوان الصهيوني الأخير على مخيم جنين وتمادي اسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

هتافات ضجت بها هذه الساحة التي احتشد فيها المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين والمستنكرون للتصعيد الصهيوني الذي يرون أن استمراره نتيجةً للدعم الأمريكي والصمت الدولي المخزي.

التظاهرة التي شاركت فيها مختلف الأوساط اليمنية بحضور ممثلين عن حركات المقاومة الفلسطينية، أكد بيانها على موقف الشعب اليمني الثابت والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته ووقوفه إلى جانب حركات الجهاد والمقاومة في معركتها ضد العدو الإسرائيلي ورفض مساعي التطبيع معه، كما بارك المتظاهرون الرد البطولي لفصائل المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

شعارات التظاهرة نددت كذلك بالإقدام مؤخراً على إحراق المصحف الشريف في السويد، واعتبار ذلك جريمة لا يجوز السكوت عليها، ودعا المحتجون لاتخاذ مواقف واجراءات عملية تجاه دولة السويد ومقاطعة بضائعها وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

لم تمنع كلُ الظروف التي يعيشها اليمنيون من استمرار ثبات موقفهم في الدفاع عن المقدسات الإسلامية، ومساندة ودعم القضية الفلسطيني واعلان هذا التضامن إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم صهيونية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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