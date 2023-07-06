إجتماع للفصائل الفلسطينية في دمشق لبحث التطورات الأخيرة

العالم - خاص بالعالم

اجتماع الفصائل الفلسطينية في دمشق تعزيز لنهج احتضان سورية للمقاومة الفلسطينية وتمتين العلاقة مع محور المقاومة.

وتركزت مداخلة المجتمعين على أهمية ازالة الخلفات بين الفصائل المقاومة الفلسطينية والتركيز على وحدة الصف وترميم القدرات العسكرية في الضفة الغربية والتجهيز الدائم للمعارك مع قوات الاحتلال حتى تحرير فلسطين بشكل كامل.



معركة جنين الأخيرة أحيت في الفلسطينين داخل الاراضي المحتلة وخارجها قوة تماسك المقاومة وقدرتها على تحقيق الانتصار بأقل الإمكانيات المتوفرة.

وعززت مقولة أن صمود المخيمات الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة كسر لهيمنة الاحتلال في دخول المدن الكبرى.

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