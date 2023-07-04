 جنين.. التصعيد مستمر

العالم - البوصلة

عملية اراد كيان الاحتلال منها كسر المقاومة في جنين التي كانت ولا تزال تؤرقه وتسلبه الهدوء على مدى العقود الماضية.

ومقابل هذا الهجوم اظهر المقاومون في جنين بسالة كبيرة في مواجهة كيان الاحتلال ومنعوه من تحقيق اهدافه. وفي اول رد على عدوان جنين اصيب عشرة مستوطنين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة جراء عملية دهس شمال تل أبيب، واستشهد منفذ العملية بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.



وزارة الخارجية الاميركية اعلنت دعمها لكيان الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما دعت الاحتلال إلى استئناف التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تدعم حق الكيان الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه على حد تعبيرها. تصريحات يرى فيها الخبراء ضوء اخضر من واشنطن ولندن لتل ابيب للقيام بمجزرة في جنين وتشريد اهلها.



وعلى الرغم من توافق اليمين واليسار في كيان الاحتلال على العدوان على مخيم جنين، الا ان المراقبين الاسرائيليين ابدوا تخوفهم من تدحرج الامور وتطورها الى معركة شاملة في عدة جبهات.

وناقش برنامج البوصلة هذا الموضوع مع المحلل سياسي نجيب مفارجه.

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